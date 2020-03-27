https://static.news.ru/photo/a0e54d70-7046-11ea-b6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow /Global Look Press

Работающие на дому из-за распространения коронавируса россияне поделились особенностями трудового дня вне офиса.

Сервис по продаже авиабилетов Aviasales попросил своих клиентов поделиться тем, как им даётся удалённая работа. Большинство респондентов пришли к выводу, что продуктивности в первую очередь мешают домочадцы.

Приходится выгонять мужа и кошку из второй комнаты и работать, — рассказала одна из опрошенных.

Выяснилось также, что живущие в небольших квартирах люди отгораживаются от лишних шумов с помощью берушей или наушников. А для того чтобы настроиться на рабочий лад, некоторым требуется переодеться.

Из-за пандемии коронавируса многие предприятия в России отправили сотрудников работать дистанционно — из дома. Кроме того, во время обращения к гражданам президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе. Нерабочими останутся 28 и 29 марта и 4 и 5 апреля, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.