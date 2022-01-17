Россияне рассказали, без чего не могут представить свой день

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, без чего россияне не представляют своего дня. Как сообщается на сайте центра, 31% россиян не представляют привычный день без работы, 15% — без родных и близких, а 13% — без мобильного телефона и других гаджетов.

Россияне 18-24 лет чаще называли мобильный телефон и другие гаджеты как важную составляющую обычного дня (31%), на втором месте для них — продукты питания (27%), работа и интернет у молодежи оказались на третьем месте (19%).

Более взрослые россияне не представляют свой день прежде всего без работы (33%), далее следуют мобильный телефон и гаджеты (17%), а также родные и близкие (16%). Работу на первое место ставят и россияне в возрасте от 24 до 60 лет, а важность «гаджетов» для них падает в пользу встреч с родными и близкими.

В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдавать предпочтение деньгам, выбирая между близостью работы к дому и более высокой зарплатой. Ради привлекательной оплаты труда они готовы пожертвовать временем и фактором удобства. Пожертвовать размером зарплаты ради расположения места работы в получасе ходьбы от дома согласны только 48% россиян, это меньше, чем до пандемии коронавируса.