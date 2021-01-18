Россияне посчитали пенсию больше 45 тысяч рублей комфортной

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Чтобы хорошо жить на пенсии россиянам нужно чуть больше 45 тысяч рублей на ежемесячные расходы. Также спокойной можно назвать старость, когда есть собственное жилье – так считают 98% опрошенных граждан.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные НПФ Сбербанка, полученные в ходе всероссийского опроса россиян 45-60 лет, большинство граждан считает, что заслуженный отдых должен также сопровождаться качественной медициной (97% опрошенных). Причем речь идет не только о государственных структурах здравоохранения, но и о платной медицине.

Кроме того, россияне не отказались бы от полноценного питания не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%), возможности заниматься спортом и любимыми хобби (96%).

В списке благ-индикаторов достойной старости: современная бытовая техника (95%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам – 95%) и возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%).

На данный момент средняя пенсия в стране примерно в три раза меньше необходимой для обеспечения всех вышеперечисленных запросов россиян.

При этом, отмечают аналитики, для нормального существования в пенсионном возрасте в Москве необходимо 65,1 тысячи рублей. По крайней мере, такого мнения придерживаются сами жители столицы. Во Владивостоке горожане называют сумму в 57,1 тысячи, а петербуржцы — в 55,4 тысячи.

Самой непритязательной стала Рязань, где для достойной жизни на пенсии жителям достаточно 38,5 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает пенсиюсреднестатистического россиянина, по меньшей мере, вдвое ниже, чем необходимо.