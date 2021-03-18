Россияне передумали давать детям высшее образование

https://static.news.ru/photo/25413d86-3654-11ea-a98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За последние 10 лет в России популярность высшего образования среди родителей выпускников упала вдвое.

По итогам опроса только 43% родителей учеников 11-х классов ожидают, что их дети поступят в вузы. Ещё 10 лет назад эта цифра равнялась 80%, сообщил РБК со ссылкой на соответствующее исследование.

21% родителей хотят, чтобы их дети учились в колледжах и техникумах и получили средне-специальное образование. В 2010 году таких было всего 8%. 26% школьников при этом не знают, куда хотят поступать.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что это нормальная практика. В России начал исправляться перекос, по которому каждого выпускника отдавали в вуз. Такая тенденция наблюдается в большинстве европейских государств.

Возможно, у родителей есть ощущение, что дети, получив дополнительно среднее профессиональное образование, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда, — высказал предположение проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Всероссийские проверочные работы не отражают реальных знаний школьников, создавая для ребят дополнительную нагрузку, поэтому их стоит отменить. Такую мысль в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой высказала депутат Государственной думы Елена Строкова, писал ранее NEWS.ru.