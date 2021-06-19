Россияне назвали желаемую зарплату

https://static.news.ru/photo/c7d999fe-d0ee-11eb-9ac0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне поучаствовали в опросе сервиса «Работа.ру» — они назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья. Оказалось, что граждане хотели бы в среднем получать 131,6 тысячи рублей в месяц. Что касается уровня счастья, женщины оценили его выше, чем мужчины, передаёт RT.

В среднем мужчины назвали зарплату выше, чем женщины. В частности, россияне предпочли получать 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч. При этом оказалось, что 14% женщин и мужчин оценивают уровень своего счастья на пять баллов (это максимум), а на «четвёрку» — 24% женщин и 18% мужчин. Большинство участников опроса всё-таки сочли свой уровень счастья средним, а 20% россиян и 14% россиянок назвали себя несчастными.

Отметим, что в исследовании участвовали пять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в 2021 году около половины опрошенных россиян взяли кредитные карты «на всякий случай». При этом годом ранее об этом заявляло лишь около трети опрошенных респондентов.