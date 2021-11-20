Россияне назвали уровень пенсии, который считают достойным

Среди жителей крупнейших городов России выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на пенсию. В Москве количество таких людей сравнялось с теми, кто намерен продолжать работать, и достигло 25%. Также россияне назвали достойный уровень пенсии, составивший 43 тысячи рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

28% респондентов заявили , что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, 24% рассчитывают на государственную пенсию, 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, ещё 7% назвали иные источники дохода, включая сдачу в аренду недвижимости и получение дивидендов. При этом в 2009 году более 30% граждан собирались жить на сбережения, а на государственную пенсию рассчитывали лишь 7%.

Что касается уровня пенсии, то здесь ответы зависели не только от уровня дохода, но и от возраста. Например, молодёжь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тысячи рублей в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тысяч рублей.

При этом в Москве число тех, кто рассчитывает жить на пенсию, выросло на 4% по сравнению с доковидными временами. Достойной пенсией в столице считают 48 тысяч рублей — больше, чем в других мегаполисах страны. В Санкт-Петербурге число готовых жить только на пенсию выросло с 15% до 26%, там достойной пенсией назвали сумму в 47 тысяч рублей в месяц.

Городами, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, оказались Киров (35%) и Волгоград (32%). Меньше всего на неё рассчитывают в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Пермь оказалась на первом месте среди городов, готовых жить на личные сбережения (20%). Наименьшие запросы размера пенсии продемонстрировали жители Ижевска и Кирова, где достойной пенсией назвали сумму чуть меньше 40 тысяч рублей.

Ранее российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал способ выжить на пенсии. По его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив однокомнатную квартиру и сдавая её в аренду. Это тем более важно, что выплаты для пожилых невысоки, а накопить на достойную пенсию другими способами довольно сложно. Подобные решения популярны не только в России, но и в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни.