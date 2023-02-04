Россияне назвали размер идеальной зарплаты Опрос AFG: россияне назвали сумму в 181 тысячу рублей идеальной зарплатой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

181 тысяча рублей в месяц стала бы идеальным объемом заработной платы для жителей России, об этом стало известно в результате соцопроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group, передает ТАСС. Опрос также показал, что треть россиян (35%) довольны уровнем зарплаты, еще треть заявили, что их текущего дохода не хватает для комфортной жизни.

Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тысяч рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тысяч рублей. За год ожидания россиян выросли на 12 тысяч рублей или 7%. При этом в предыдущие года динамика роста была на уровне 10%, — говорится в сообщении.

Аналитики указали, что сумма по зарплате мечты стала рекордной за все время, по причине общего роста цен на товары и неуверенность в будущем, а также отсутствие у многих «подушки безопасности».

При этом, среди россиян, проживающих в других странах, средняя объем зарплаты достигает 205 тысяч рублей.

Ранее в ходе правительственного совещания президент России Владимир Путин поставил задачу добиться реального повышения доходов россиян. Он обратил внимание, что граждане определяют свое благосостояние по количеству денег «в кармане», а не по статистическим расчетам. По словам Путина, властям удалось добиться позитивных показателей. Уровень бедности в третьем квартале 2022-го по сравнению с прошлым годом немного снизился, растут номинальные доходы людей.