Россияне назвали «комфортную» для себя зарплату

https://static.news.ru/photo/d14cc536-5ada-11eb-bc20-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV / globallookpress

83% россиян недовольны уровнем своего заработка и не отказались бы от повышения. Причем 18% опрошенных считают комфортной такую зарплату, которая на 50 тысяч рублей больше имеющейся на данный момент.

Лишь 17% граждан всем довольны, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». 15% не отказались бы от ежемесячной прибавки в размере 10 тысяч рублей. 27% хотят больше на 20 тысяч.

Каждый пятый житель России мечтает о прибавке до 30 тысяч рублей, 9% — до 40 тысяч, а 11% — до 50 тысяч, — сказано в исследовании.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек не моложе 18 лет.

Чтобы хорошо жить на пенсии, россиянам нужно чуть больше 45 тысяч рублей на ежемесячные расходы. Также спокойной можно назвать старость, когда есть собственное жильё, так считают 98% опрошенных граждан, писал ранее NEWS.ru. Заслуженный отдых должен также сопровождаться качественной медициной (97% опрошенных).