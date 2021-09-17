Россияне назвали идеальную длительность отпуска

Во время пандемии коронавируса многие россияне изменили своё мнение о длительности отпуска. Лучшим вариантом они называют четырёхнедельный и более длительный отдых. Данные опроса предоставил для РБК сервис по поиску работы SuperJob.

Четыре недели для хорошего отдыха нужно около трети опрошенных (30%), больше — 23%. Трёхнедельный отпуск устраивает 19% респондентов, двухнедельный — 17%. И 3% согласны отдыхать лишь десять дней. В 2019 году желающих находиться в отпуске больше месяца было только 15%.

Короткие отпуска — продолжительностью десять дней или две недели — идеальными чаще считают молодёжь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тыс. руб. Напротив, о длительном четырёхнедельном отдыхе больше мечтают опрошенные старше 35 лет и респонденты с доходом от 80 тыс. руб., — сообщает SuperJob.

Опрос провели 14–16 сентября 2021 года по всей России среди экономически активного населения старше 18 лет. Всего респондентов 1,6 тысяч.

Предыдущий опрос сервиса показал, что только 22% россиян пожаловались на отмену планов летнего отдыха из-за пандемии.

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