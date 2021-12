Россияне начали забывать, как расшифровывается СССР

Фото: Sergey Smirnov/ Global Look Press

Каждый пятый россиянин не знает, как расшифровать аббревиатуру СССР. Как сообщил ВЦИОМ, проводивший опрос в рамках проекта «30 лет без СССР» (совместно с РБК), было опрошено 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. 20% из них не знает, что СССР — это Союз Советских Социалистических Республик.

Основной целью опроса было выяснить предпочтения россиян в советском кино, музыке и книгах. В первой категории любимой картиной у большей части населения стал фильм «Москва слезам не верит». Опрошенным не предлагали варианты, они должны были сами вспомнить произведения советской киноэпохи. На втором месте оказалась комедия «Девчата». На третьем — комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Среди книг у опрошенных любимой стала «Как закалялась сталь» Николая Островского. Второе место у четырёхтомника Михаила Шолохова «Тихий Дон». Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова оказался на третьем месте.

