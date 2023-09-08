Россиянам разъяснили, что не входит в обязанности врачей скорой помощи Фельдшер скорой Железняков: врачи не обязаны надевать бахилы и переносить пациентов

Врачи скорой помощи не обязаны надевать бахилы, нести носилки с пациентами, а также брать с собой для сопровождения их родственников, рассказал СМИ фельд­шер СМП Сергей Железняков (имя изменено). Также, по его словам, бригады скорой не увозят умерших в морг, они только вызывают полицию и заполняют сопроводительную документацию.

Как пояснил фельдшер, медики не должны транспортировать пациентов на носилках до кареты скорой, поскольку они часто носят с собой тяжелый чемодан, кардиограф и дефибриллятор. Эта обязанность ложится на их родственников, соседей или просто отзывчивых прохожих.

Недавно был случай: три часа ночи, пациент в крови, всё вокруг него тоже. Времени бегать искать, кто поможет донести его на носилках до машины, нет. Понесли сами. Да, это не входит в наши обязанности, но в 90 из 100 случаев приходится, — рассказал он.

Кроме того, старший по бригаде может отказать родственникам сопровождать больного, если тот находится в тяжелом состоянии или пьян. Сделать могут исключение для мужа, который хочет поехать с женой в роддом. Также скорая помощь не увозит умерших в морг. Бригада должна только заполнить сопроводительный документ, вызвать полицию и, если смерть носит криминальный характер, дождаться прибытия правоохранителей.

Ранее в городе Миассе Челябинской области диспетчер скорой помощи отказалась направлять бригаду к ребенку с приступом аллергии. Вызвавшей врачей соседке она объяснила это тем, что медики не могут осматривать детей без письменного согласия родителей.