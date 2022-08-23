В Миассе скорая помощь отказалась ехать к ребенку с приступом аллергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Миассе Челябинской области диспетчер скорой помощи отказалась направлять бригаду к ребенку с приступом аллергии, сообщает «Подъем». Вызвавшей врачей соседке она объяснила это тем, что медики не могут осматривать детей без письменного согласия родителей.

О произошедшем изданию рассказала местная жительница. Она услышала крик ребенка, сидевшего на балконе первого этажа, и поняла, что ему плохо.

Ребенка всего трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял. Он сказал, что ему тяжело дышать, что у него аллергия, и мне стало понятно, что у него приступ, — пояснила женщина.

Мальчик не смог дозвониться до родителей на работе, и женщина сама вызвала скорую. Диспетчер сначала попросила ее дождаться бригады, а некоторое время спустя перезвонила и сказала, что медики не смогут оказать ребенку помощь без письменного согласия родителей.

В региональном Минздраве изданию сообщили, что все же отправили скорую помощь к мальчику, однако не уточнили, сколько тому пришлось ее дожидаться. В ведомстве также добавили, что с диспетчерами проведут повторный инструктаж о порядке приема вызовов.

Ранее сообщалось, что 32-летний житель города Верхняя Тура в Свердловской области умер, не дождавшись медицинской помощи. Местные врачи не воспринимали его жалобы на здоровье всерьез и отказывали в лечении.