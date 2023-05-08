Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать в собственной квартире Депутат Чаплин: в собственной квартире могут оштрафовать за шум и курение на балконе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Существует по меньшей мере пять нарушений, за которые россиян могут оштрафовать прямо в собственных квартирах. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин. В числе нарушений — шум, грязь и курение на балконе.

Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь, и штраф обычно устанавливаются региональным законодательством.<...> В Москве, например, штраф за нарушение — до 2 тысяч рублей. Второе — перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей, — рассказал депутат.

Кроме того, штраф может поступить в том случае, если собственник квартиры использует личную жилплощадь не для собственного проживания, а организует там, например, магазин или хостел. В этом случае сумма взыскания составит 1,5 тысячи рублей, кроме того, человек получит запрет на ведение незаконной деятельности.

Четвертый вариант получения штрафа — курение на балконе, если табачный дым или окурки попадают на имущество соседа. Здесь россияне также могут расстаться с 1,5 тысячи рублей в качестве наказания.

Кроме того, если нечистоплотные соседи выбрасывают мусор в подъезде или разводят грязь в квартире, из-за чего в другие квартиры бегут тараканы, им грозит штраф до трех тысяч рублей.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что в случае, если соседи по дачам загрязняют территорию, следует обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить до 50 тысяч рублей. По словам Чаплина, нередки случаи, когда отдельные члены садовых товариществ разводят атисанитарию, например, вывозят мусор из квартиры в СНТ.

В свою очередь юрист Владимир Комсолев предупредил, что дачники могут получить штраф, если будут выращивать у себя на участках мак и коноплю, не имея на то соответствующей лицензии. Растения могут служить сырьем для изготовления наркотических средств.