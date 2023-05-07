Дачникам назвали растения, за выращивание которых грозит штраф Юрист Комсолев: за выращивание мака и конопли на даче без лицензии грозит штраф

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Дачники могут получить штраф, если будут выращивать у себя на участках мак и коноплю, не имея на то соответствующей лицензии. Растения могут служить сырьем для изготовления наркотических средств. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik юрист Владимир Комсолев.

Законодательство напрямую запрещает оборот наркотических средств, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию, — подчеркнул юрист.

Кроме того, дачников может ждать штраф за выращивание любых сельскохозяйственных культур на продажу. Это запрещено правилами производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян. За нарушение может грозить штраф от 300 до 500 рублей.

Также юрист напомнил, что в отдельных регионах дачников обязали истреблять борщевик и за отказ бороться с сорняком, например, в Подмосковье с человека могут взыскать до пяти тысяч рублей.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в случае, если соседи по дачам загрязняют территорию, следует обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить до 50 тысяч рублей. По словам Чаплина, нередки случаи, когда отдельные члены садовых товариществ разводят атисанитарию, например, вывозят мусор из квартиры в СНТ.