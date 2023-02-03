Россиянам рассказали, за что могут лишить жилья Юрист Некрасов: лишить квартиры могут за долги, нарушение прав соседей и через суд

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Юрист Андрей Некрасов рассказал радио Sputnik, что россияне могут лишиться жилья на законных основаниях только в трех случаях: за долги, нарушение прав соседей и через суд. Эксперт пояснил, что, если гражданин не выплачивает деньги по кредиту, то банк имеет право реализовать ипотечную квартиру. Он уточнил, что ситуация, когда за нарушение прав соседей жильца переселяют в другую квартиру, крайне редкая.

Россияне могут лишиться жилья на законных основаниях за долги, нарушение прав соседей и через суд. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры, — сказал Некрасов.

Он добавил, что недвижимость могут изъять у виновных в преступлении лиц, например, если жилье было приобретено коррупционными схемами.

Ранее пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что проведет проверку соблюдения регионами установленных индексов платы граждан за ЖКУ. Так в ведомстве отреагировали на письмо члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, который направил в ФАС обращения жителей разных регионов России. Парламентарий объяснил, что люди пожаловались, что платежи за декабрь пришли с завышением в несколько раз.