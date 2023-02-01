В ФАС заявили, что разберутся с завышенными платежами за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила «Известиям», что проведет проверку соблюдения регионами установленных индексов платы граждан за ЖКУ. Так в ведомстве отреагировали на письмо члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, который направил в ФАС обращения жителей разных регионов России. В статье отмечается, что люди пожаловались, что платежи за декабрь пришли с завышением в несколько раз.

Если будет выявлено превышение в конкретном муниципалитете, информацию передадут в государственную жилищную инспекцию, — рассказали изданию в ФАС.

Жалобы, согласно данным «Известий», поступали от граждан, проживающих в Воронеже, Горно-Алтайске, Брянске, Красноярске, Ульяновске, Новосибирске, Бийске и многих других городах.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают введение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. Соответствующее предложение Минстроя направлено в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания, которое прошло в середине декабря 2022 года. По словам экспертов, в настоящее время общедомовые показания в платежках часто не отображаются и граждане не понимают, за что именно платят.