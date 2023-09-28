Россиянам рассказали, сколько стоит провести отпуск в Мексике Тревел-блогер Ансталь: отдых в Мексике обойдется россиянам в 480 тысяч рублей

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Отпуск в Мексике обойдется россиянам минимум в 480 тысяч рублей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что сумма включает 12 ночей в четырехзвездочном отеле в Ривьере Майя или Канкуне со страховкой и системой «все включено». По ее словам, подобные туры не включают экскурсии.

До Мексики прямых рейсов нет, все летают с пересадкой в Стамбуле или в Гаване. Стоимость на двоих — около 480 тысяч рублей в октябре-ноябре на 12 ночей в четырехзвездочном отеле в Ривьере Майя или Канкуне. В стоимость не входят экскурсии. Только перелет, проживание, страховка и все включено. Экскурсионные туры обсуждают индивидуально, но, думаю, это еще тысяч 50 рублей минимум, — добавила Ансталь.

Собеседница напомнила, что россиянам не нужны визы для посещения североамериканской страны, однако потребуется получить электронное разрешение на въезд по стандарту, а также оформить туристическую карту.

Ранее Ансталь рассказала NEWS.ru, что в Таиланде местное население отличается радушием и дружелюбием, если туристы не нарушают их правила и традиции. По ее словам, отдыхающим не следует поворачиваться спиной к статуям Будды и изображениям королевской семьи, за это могут заключить под стражу.

Блогер отметила, что туристам стоит быть аккуратными насчет ввоза и вывоза продуктов. Например, нельзя брать с собой в самолет фрукт дуриан.