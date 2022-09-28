Россиянам рассказали, с какими животными у них много общих черт Маркетолог Савинков: люди похожи на всех представителей стадных животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди схожи со многими представителями фауны, а точнее, со всеми стадными животными, заявил «Газете.Ru» доцент кафедры рекламы, PR и дизайна РЭУ Плеханова Сергей Савинков. По его словам, люди могут выстраивать иерархию в обществе так же, как и многие звери — в виде пирамиды, где на вершине находится неоспоримый лидер. Он также сравнил поведение мужчин во время конфликтов с поведением мартовских котов.

Двое мужчин, начинают спорить, дело почти доходит до драки. Но не доходит, потому что один из спорщиков вдруг соглашается с мнением «противника» и уступает ему. Теперь вспомним, как ведут себя мартовские коты. Два представителя кошачьих, глядя в глаза друг другу истошно воют <...> Но неожиданно один замолкает, — пояснил эксперт.

Савинков отметил, что люди, как и многие звери, могут организовывать свои сообщества по принципу пирамиды, в которой те, кто снизу, служат тем, кто сверху. Он считает, что люди действительно подчиняются признанному ими вожаку и готовы следовать за ним полностью ему доверяя. Однако он уточнил, что все же в человеческом обществе в текущий момент больший вес имеют социальные законы, а не иерархия.

Ранее доктор психологических наук, профессор Борис Хигир рассказал, что внешние данные не могут стопроцентно свидетельствовать о причастности человека к насильственным преступлениям, однако у маньяков есть некоторые типовые черты лица. Так, например, у него будет перебит нос в двух местах, рассечение бровей наблюдается, прижатые уши — характерные особенности маньяков, которые насилуют женщин. Кроме того, у них очень большая челюсть, небольшие руки, пальцы крепкие и сильные, как у штангистов, чтобы они могли душить свою жертву.