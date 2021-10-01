Россиянам рассказали, когда стоит ждать кризис

Намеренное ожидание кризиса не имеет никакого смысла, посольку он представляет собой непредвиденное изменение ситуации. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ сообщил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

По словам эксперта, явление, которое можно предсказать , можнои преотвратить.

В настоящее время, как отметил аналитик, экономические власти стран для улучшения положения используют старые схемы работы. При этом они не обращают внимания на негативные последствия вроде усиления инфляции или роста долговой нагрузки.

Названные проблемы с течением времени также нивелируются, так как инфляция позволяет избавиться от лишнего долга. Следовательно, можно утверждать, что кризиса случиться не должно.

Тем не менее, кризис является постояным явлением человеческой цивилизации и становится заметным, если известные проблемы долго игнорируются.