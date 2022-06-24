Россиянам рассказали, какие сообщения не стоит отправлять коллегам Карьерный эксперт Чемоданова посоветовала не отправлять коллегам голосовые сообщения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россиянам не стоит отправлять коллегам в рабочих чатах голосовые сообщения, так как их неудобно слушать в шумном помещении или искать в них информацию, заявила карьерный эксперт Галина Чемоданова. Она отметила, что если избежать данного формата невозможно, то такое сообщение следует сделать максимально коротким, передает «Москва 24».

Самое главное в цифровом общении — уважать собеседника и экономить его время. Многое из того, без чего мы не можем представить личную беседу, неуместно в рабочих чатах. Это не просто переписка, а особый цифровой этикет, правила которого помогут вам адаптироваться в деловой среде и успешно вписаться в любой рабочий коллектив, — заверила Чемоданова.

Эксперт также порекомендовала по максимуму ограничить количество смайликов, гифок и картинок в рабочих чатах, так как такие сообщения могут отвлекать и раздражать коллег. Более того, добавила Чемоданова, не стоит излишне эмоционально реагировать на информацию и поднимать в общих чатах спорные вопросы на тему политики, спорта или религии.

Ранее психолог Юлия Хадарцева рассказала, что следует делать в случае конфликтной ситуации с руководителем. По её словам, в таких случаях стоит прежде всего воздержаться от каких-либо эмоциональных поступков, включая подачу заявления об увольнении, и строго придерживаться делового этикета.