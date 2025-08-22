Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:24

Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода

Юрист Георгиева: при торговле урожаем нужно запастить справкой о наличии земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Излишки урожая, можно законно продавать на рынках, рассказала юрист Алла Георгиева «Москве 24». Она добавила, что лучше иметь при себе справку о наличии земельного участка с указанием его размера, который не должен превышать 50 соток.

Если это домик в деревне, ее можно запросить у местной администрации, а если в садовом товариществе — в его правлении. Как такая справка должна выглядеть, законом не установлено. Главное, чтобы в ней было указано, где находится участок и каков его размер, — отметила юрист.

Ранее юрист Никита Кулачкин рассказал, что с 1 сентября россиянам запретят вести любой бизнес на дачных участках. По его словам, под запрет попадут все виды коммерческой активности — от мини-отелей до ремонтных мастерских, а контроль за соблюдением новых правил будет значительно усилен.

Россия
огороды
продажи
рынки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.