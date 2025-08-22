Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода Юрист Георгиева: при торговле урожаем нужно запастить справкой о наличии земли

Излишки урожая, можно законно продавать на рынках, рассказала юрист Алла Георгиева «Москве 24». Она добавила, что лучше иметь при себе справку о наличии земельного участка с указанием его размера, который не должен превышать 50 соток.

Если это домик в деревне, ее можно запросить у местной администрации, а если в садовом товариществе — в его правлении. Как такая справка должна выглядеть, законом не установлено. Главное, чтобы в ней было указано, где находится участок и каков его размер, — отметила юрист.

Ранее юрист Никита Кулачкин рассказал, что с 1 сентября россиянам запретят вести любой бизнес на дачных участках. По его словам, под запрет попадут все виды коммерческой активности — от мини-отелей до ремонтных мастерских, а контроль за соблюдением новых правил будет значительно усилен.