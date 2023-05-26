Россиянам рассказали, как выбрать гостиницу для собак Кинолог Голубев посоветовал уточнить квалификацию персонала, прежде чем отдавать собаку в гостиницу

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В сезон отпусков некоторые россияне предпочитают оставлять собак в гостиницах для животных, если взять питомца с собой нет возможности. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что необходимо перед этим уточнить квалификацию персонала, а также ознакомиться с условиями, в которых останется животное.

Выбирая зоогостиницу, особое внимание уделите условиям, в которых содержатся животные, проверьте все необходимые документы, уточните квалификацию персонала. Если хоть что-то вызывает сомнение, не рискуйте и не оставляйте там собаку, ищите то место, в котором вы будете уверены, — подчеркнул кинолог.

По словам Голубева, комната и клетка должны соответствовать размеру собаки: питомец должен спокойно изменять свое положение и комфортно спать. Также ничего не должно мешать животному есть. В гостинице не должно быть неприятных запахов.

Голубев советует утвердить график выгула и кормления, если питомец привык к определенному распорядку дня. Так собака будет испытывать меньше стресса, оставшись без своего хозяина. Также важно убедиться, что при гостинице была ветеринарная служба. Это необходимо, питомцу должна быть вовремя оказана своевременная медицинская помощь.

Следует ознакомиться с документами, уточнил кинолог. С хозяином собаки должен быть составлен договор со всеми условиями приема, содержания и возврата животного. Лучше всего выбирать гостиницу, которая прошла сертификацию на соответствие требованиям ГОСТа. Отдельное внимание надо уделить знакомству персонала. Плюсом будет наличие соответствующего образования у сотрудников. Некоторые помещения снабжаются микрофонами и камерой видеонаблюдения, чтобы владелец мог следить за своим питомцем и даже поговорить с ним.

Голубев ранее рассказал, что одиночество может оказать негативное влияние на собаку, особенно если это щенок. По его словам, взрослые питомцы обычно без проблем остаются одни, но в некоторых ситуациях животное может испытывать стресс и нервничать.