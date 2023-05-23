Стало известно, как одиночество может отразиться на собаке Кинолог Голубев предупредил о негативном влиянии одиночества на собаку

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Одиночество может оказать негативное влияние на собаку, особенно если это щенок, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО он отметил, что взрослые питомцы обычно без проблем остаются одни, но в некоторых ситуациях животное может испытывать стресс и нервничать.

Разлука и одиночество могут серьезно сказаться на поведении животного. Конечно, обученный и здоровый физически и психологически пес может без особого стресса оставаться в одиночестве. Но бывают ситуации, когда собака нервничает, оставаясь одна, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, щенки и молодые собаки не привыкли долгое время находиться без хозяина. В связи с этим резкое сокращение общения вызывает у них стресс и тревогу. Нервозность также вызывает новое место жительства, из-за чего собака может скулить, лаять и портить вещи. Длительное одиночество может отразиться на поведении в будущем.

Кинолог предупредил, что собакам важна социализация, поэтому они нуждаются в прогулках с владельцем, где также могут пообщаться с другими животными. В случае если питомец часто бывает один, он может стать агрессивнее или проявлять апатию. Это может негативно сказаться и на физическом здоровье животного.

Отношение к одиночеству в том числе зависит от темперамента, активности и характера питомца, пояснил специалист. Некоторые собаки болезненно переносят отсутствие хозяина, а другие могут спокойно спать все время, пока остаются одни.

Голубев советует постепенно приучать питомца к спокойному ожиданию хозяина дома. Для этого следует оставлять собаку на короткие промежутки времени в отдельной комнате. Начинать можно с нескольких минут, постепенно увеличивая время до нескольких часов. Со временем животное привыкнет к ожиданию и не будет испытывать тревогу.

Голубев ранее посоветовал успокаивать собаку при появлении страха грозы. По его словам, не следует брать питомца на руки, чтобы не закреплять такое поведение в качестве привычки. Нужно дать питомцу возможность найти укрытие и спокойно с ним разговаривать.