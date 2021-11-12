Россиянам рассказали, как выбирать икру на новогодний стол

Россиянам не стоит заранее запасаться икрой к Новому году. Перед праздниками подорожание этого продукта не ожидается. С такой рекомендацией в интервью радио Sputnik выступил президент Союза осетроводов Александр Новиков.

Свой прогноз эксперт распространил как на красную, так и на чёрную икру.

Начнём с красной икры: путина была хорошая, выловлено было много рыбы, поэтому объем производства красной икры по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. В прошлом году был определенный дефицит, на сегодняшний день подорожания не предвидится, как и к Новому году. Сейчас икра не дороже, чем была в прошлом году, а в некоторых сетях, розничных магазинах даже дешевле, — рассказал он .

Точно так же нет причин ожидать и роста стоимости чёрной икры. Её цена вообще не зависит от вылова, заявил специалист.

Вся икра сегодня производится в аквакультуре, и объемы ее в общем-то стабильны и удовлетворяют рынок, — рассказал Александр Новиков.

Однако если человек всё же решил купить икры впрок, следует отдать предпочтение продукту, замороженному шоковым способом на месте производства. Самостоятельно же морозить купленную икру не стоит: качество заметно ухудшится.

Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления — Камчатка, Сахалин, Приморье, а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках, — посоветовал эксперт.

Он также не рекомендовал приобретать икру у частных лиц, поскольку около 90% реализуемого подобным образом продукта добыто сомнительным способом и обработано в кустарных условиях. Часто для заготовки такой икры используют запрещённые токсичные консерванты, продукт может быть заражён болезнетворными организмами.