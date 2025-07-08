Кабачковая икра «Как у бабушки» — просто и вкусно! Мой проверенный рецепт!

Кабачковая икра «Как у бабушки» — просто и вкусно! Мой проверенный рецепт!

Кабачковая икра «Как у бабушки» — просто и вкусно! Этот рецепт я нашла случайно, и теперь он мой фаворит — икра получается густой, ароматной и хранится до весны. Никаких сложностей, только проверенная классика!

Готовим вместе:

Молодые кабачки (2 шт.) очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Лук (400 г) и морковь (500 г) измельчите. На растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, потом кабачки. Тушите 30 минут под крышкой.

Пропустите через мясорубку или взбейте блендером. Добавьте томатную пасту (150 г), соль (25 г), сахар (40 г), черный перец и 2 лавровых листа. Тушите еще 15 минут без крышки, помешивая.

В конце добавьте давленый чеснок (5 зубчиков) и уксус (40 мл). Разложите по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте до остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.