Россиянам рассказали, как вернуть часть расходов на лечение COVID-19

Россияне могут вернуть часть средств, потраченных на оплату медицинских услуг, в том числе при лечении COVID-19, рассказал юрист Виктор Андреев, передаёт радио Sputnik. Для этого нужно оформить налоговый вычет.

Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Аптек это тоже касается, но <...> только рецептурных препаратов, — отметил Андреев.

Юрист добавил, что попасть под налоговый вычет может и реабилитация после коронавирусной инфекции, если процедуры относятся к медицинским услугам.

К примеру, если человек переболел коронавирусом в 2021 году, то в течение трёх лет он может подать заявление на налоговый вычет. Для этого нужно получить специальную справку в медицинской организации и документ об оплате медицинских услуг, а также заполнить налоговую декларацию.

Предельная сумма, потраченная на медуслуги, для получения налогового вычета составляет 120 тысяч рублей. Из неё можно вернуть 13% — до 15 600 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне, которые работают в статусе ИП, могут претендовать на налоговый вычет при оплате лечения или обучения в высшем учебном заведении ребёнка. Но вернуть деньги можно только с официально уплаченного налога. Речь об НДФЛ по ставке 13%.