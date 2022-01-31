Россиянам с ИП объяснили, как получить вычет за ребёнка

Россияне, которые работают в статусе ИП, могут претендовать на налоговый вычет при оплате лечения или обучения в высшем учебном заведении ребёнка. Но вернуть деньги можно только с официально уплаченного налога. Речь об НДФЛ по ставке 13%. О том, как работает эта система, рассказал Telegram-канал «Госуслуги для родителей».

Налоговый вычет применяется только к доходам, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%. И ни к каким другим. Например, это может быть зарплата на работе. Индивидуальные предприниматели не всегда платят НДФЛ. В бизнесе этот налог они начисляют при применении основной системы налогообложения, — уточняется в статье.

Например, индивидуальный предприниматель может работать по специальному режиму: по «упрощёнке», с патентом или оформить самозанятость. В таких случаях он не платит НДФЛ. Получить возврат человек может с доходов от бизнеса, при продаже личного имущества, сдаче коммерческой недвижимости или от зарплаты, если россиянин продолжает кроме своего дела работать по договору.

Среди оснований для налогового вычета по-прежнему учёба ребёнка до 24 лет на платном отделении в вузе, оплата лечения детей, в том числе траты на лекарства. Но во втором случае фактические расходы на лекарства и больничные услуги не могут превышать 120 тысяч рублей в год. В этот лимит также входят другие виды социальных выплат (фитнес, договор медицинского страхования и образование детей).

Выплату можно оформить, заполнив декларацию на сайте или при личном посещении отделения Федеральной налоговой службы. Документ о налоге на 2022 год можно подать только после его окончания.

Ранее опрос международной образовательной компании показал, что большинство школьников (40%) хотят получать более 60 тысяч рублей на первой работе. При этом треть (33%) опрошенных рассказали, что планируют выбрать творческую профессию, например, блогер, художник, музыкант.