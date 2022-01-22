Школьники рассказали, сколько хотят получать на первой работе

Новый опрос международной образовательной компании «ЯКласс» показал, что большинство школьников (40%) хотят получать более 60 тысяч рублей на первой работе. При этом треть (33%) опрошенных рассказали, что планируют выбрать творческую профессию, например, блогер, художник, музыкант. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство школьников — 40% — рассчитывают получать на первой работе зарплату более 60 000 рублей. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России на конец 2021 года составила 56 000 рублей, — сказано в исследовании.

При этом 17% всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину. Меньше всего (2%) школьники хотят работать в beauty-индустрии и гостиничном деле. В опросе участвовало 7854 ученика 5–11 классов школ в 85 регионах РФ.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой добавлять школьникам баллы ЕГЭ при поступлении за позитивный контент в Сети. Речь идёт о постах в социальных сетях, которые несут общественную пользу. При этом она отметила, что детей нужно «вытаскивать из виртуального мира», но добавила, что большинство уже там. По словам Мизулиной, школьникам уже предоставляют дополнительные баллы за участие в волонтёрской работе.