Россиянам рассказали, как избежать возгорания автомобиля зимой

https://static.news.ru/photo/5fcddf66-4d9d-11eb-880a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Спасатели рассказали о правилах, которые помогут не допустить возгорания автомобиля в зимний период.

Пожар в машине может произойти из-за неисправности электрооборудования и иных систем, механизмов и узлов, а также высокой температуры некоторых деталей, курения в салоне, неправильной перевозки опасных грузов или ДТП.

Рекомендуется регулярно проводить технический осмотр своего авто, чтобы специалисты смогли выявить и устранить те неисправности, которые могут привести к возгоранию. Установкой дополнительного оборудования (магнитола, сигнализация, предпусковой подогреватель и др.) также нужно заниматься в специализированных центрах, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

По словам специалистов ведомства, в каждом автомобиле должны находиться первичные средства пожаротушения, к которым относится исправный огнетушитель. Его необходимо хранить в доступном месте, близком к водителю. Так, багажник является не самым подходящим для огнетушителя местом.

В ведомстве добавили, что признаки возгорания в машине можно распознать практически сразу. Возгоранию предшествуют запах бензина или горелой резины, проводки в салоне, появление дыма из-под капота, передаёт РИА Новости.

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