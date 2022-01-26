Россиянам рассказали, как «добрать» стаж для страховой пенсии

Россиянам рассказали, как «добрать» стаж для страховой пенсииЭкономист Биезбардис посоветовал россиянам «покупать» стаж для страховой пенсии
Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал агентству ПРАЙМ о способах накопить минимальный страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии и составляющий не менее 13 лет. Обычно его советуют «добрать» на официальной работе, однако существуют и другие варианты, вплоть до своеобразной «покупки» стажа.
По словам Биезбардиса, для начисления пенсии
Кроме того, можно заранее сформировать негосударственный пенсионный капитал или даже «купить» до половины обычного страхового стажа, уплатив добровольные страховые взносы в ПФР: их максимальный размер в 2022 году составляет 293 356 рублей 80 копеек.
«Купить» можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет, — пояснил специалист.
Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что женщины и мужчины, достигшие в 2022 году 56,5 и 61,5 года соответственно, смогут рассчитывать на получение страховой пенсии по старости. При этом для назначения пенсии необходим минимальный страховой стаж, который в 2022 году составляет 13 лет. Количество пенсионных коэффициентов при этом должно составлять не менее 23,4 балла.
Также с 1 января 2022 года в России начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых пенсий, при котором необходимо лишь подтвердить ПФР своё согласие на автоматическое назначение через сайт госуслуг.