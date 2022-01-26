Россиянам рассказали, как «добрать» стаж для страховой пенсии

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал агентству ПРАЙМ о способах накопить минимальный страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии и составляющий не менее 13 лет. Обычно его советуют «добрать» на официальной работе, однако существуют и другие варианты, вплоть до своеобразной «покупки» стажа.

По словам Биезбардиса, для начисления пенсии следует предоставить документы, подтверждающие стаж — трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, документы о получении пособия по безработице и так далее.

Кроме того, можно заранее сформировать негосударственный пенсионный капитал или даже «купить» до половины обычного страхового стажа, уплатив добровольные страховые взносы в ПФР: их максимальный размер в 2022 году составляет 293 356 рублей 80 копеек.

«Купить» можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет, — пояснил специалист.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что женщины и мужчины, достигшие в 2022 году 56,5 и 61,5 года соответственно, смогут рассчитывать на получение страховой пенсии по старости. При этом для назначения пенсии необходим минимальный страховой стаж, который в 2022 году составляет 13 лет. Количество пенсионных коэффициентов при этом должно составлять не менее 23,4 балла.

Также с 1 января 2022 года в России начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых пенсий, при котором необходимо лишь подтвердить ПФР своё согласие на автоматическое назначение через сайт госуслуг.