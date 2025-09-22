Россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в подъезде Эксперт ЖКХ Бондарь: секс в подъезде может грозить лишением свободы до трех лет

Секс в подъезде может грозить лишением свободы до трех лет, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, обычно подобные действия в общественном месте подпадают под статью о мелком хулиганстве, а нарушители могут отделаться денежным штрафом в размере до тысячи рублей. Однако он отметил, что ситуация кардинально меняется, если свидетелем стал ребенок до 16 лет.

Представим ситуацию: пара решила уединиться в подъезде. Лестничная клетка — общественное место, поэтому интимная близость здесь, скорее всего, будет расценена как мелкое хулиганство. Наказание, как правило, не самое суровое: это может быть денежный штраф до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток. Однако ситуация кардинально меняется, если случайным свидетелем происходящего становится, например, несовершеннолетний. Тогда действия взрослых, вероятно, будут квалифицированы уже как развратные, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Ответственность здесь предполагает наказание вплоть до лишения свободы до трех лет, — пояснил Бондарь.

По словам эксперта, многие граждане не осознают потенциальных рисков подобных инцидентов, воспринимая подъезд как достаточно уединенное место. Он подчеркнул, что в общественных местах следует вести себя с уважением к окружающим.

Секс в подъезде, который мог показаться паре романтическим приключением, при появлении юного свидетеля способен обернуться тяжким преступлением с очень суровыми последствиями. Поэтому важно помнить, что подъезд — это прежде всего общее пространство для всех жильцов дома, и вести себя в нем следует с уважением к соседям. Особенно ограждая детей от сцен, способных нанести вред их психологическому здоровью, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Людмила Айвар заявила, что курение в подъезде жилого дома категорически запрещено федеральным законом. По ее словам, за бросание пепла и окурков можно получить штраф до пяти тысяч рублей.