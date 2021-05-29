Россиянам раскрыли простой способ эмигрировать из страны

https://static.news.ru/photo/190bfc44-c1f0-11eb-b88a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммиграционный адвокат Андрей Нодь раскрыл россиянам простой способ эмигрировать из страны. В разговоре с NEWS.ru специалист отметил, что чаще всего люди уезжают в другие страны, находя там работу.

Можно найти работу, получить трудовой договор и эмигрировать в страну по вопросу карьеры. Остальные способы, скорее, для молодых людей: уехать беженцем, жениться на ком-нибудь или просто поехать учиться. Сейчас практически вариантов нет, основная масса людей едет по трудовой иммиграции, — отметил Нодь.

Кроме того, студентка Василиса Кузнецова, которая уехала на обучение в Германию, также рассказала подробности процесса эмиграции в эту страну. Девушка отметила, что знание языка является обязательным условием.

Я сейчас учусь в магистратуре в Германии, но могу рассказать об одном варианте, который в принципе доступен каждому, кто знает иностранный язык. Это найти работу за границей, до переезда пройти все этапы прохождения и уже с документами переехать, — говорит Кузнецова.

Девушка отметила, что это является одним из самых простых способов. К примеру, для высококвалифицированных специалистов действует большое количество программ. Также имеются программы даже для тех, кто не оканчивал вуз — так можно переехать в Германию и устроиться работать строителем.

Но обязательно нужно знать немецкий язык, — заключила собеседница NEWS.ru.

В апреле сообщалось, что в России продолжается массовый отток молодых российских исследователей. Ежегодно строить карьеру за рубежом уезжают до 80% перспективных специалистов.