Бдительность россиян, в особенности родителей, помогает противостоять спецслужбам Украины, заявил ОТР подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Он отметил, что зачастую под влияние агентов попадают молодые люди и даже подростки.

Работа Федеральной службы безопасности должна быть в нужных местах, где такие люди концентрируются, важно проводить как профилактическую работу, так и предупредительные мероприятия для того, чтобы не допускать вовлечения таких людей (в преступную деятельность — NEWS.ru), — объяснил Храпач.

Эксперт подчеркнул, что, как правило, агенты спецслужб находят тех граждан, которые проявляют какую-то слабость. Они могут повестись на уговоры, небольшие денежные вознаграждения или просто испугаться угроз.

Ранее агент украинских спецслужб, который поджег пункт сбора гуманитарной помощи в Липецке, признался в других преступлениях. В частности, он заявил, что в Орле рисовал антивоенные граффити и выполнял другие задания кураторов за деньги.