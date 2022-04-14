Россиянам раскрыли эффективные способы борьбы со стрессом

Для борьбы со стрессом есть большое количество приёмов, но в первую очередь человеку нужно самому понимать, что его успокаивает и радует даже в тяжёлые периоды жизни, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Светлана Колосова. Она посоветовала верить в базовые ценности и быть в гигиене сознания, а одним из лучших методов является активный образ жизни на свежем воздухе.

Не надо позволять телевизору или новостям превалировать в жизни. Следующий шаг — физическая нагрузка на воздухе. Максимально выезжайте, двигайтесь, потому что гормоны кортизола должны быть переработаны, организм должен быть в движении. Спорт, воздух, активный образ жизни — как нельзя лучше для человека, который в стрессе, — сказала Колосова.

Она отметила, что для борьбы со стрессом помогают вдохновение и творчество. В связи с этим психолог посоветовала записываться в кружки, играть на музыкальных инструментах, ходить в театры, цирк и прочие места, где можно получить позитивные эмоции.

Я всем рекомендую цирки, там можно кричать, радоваться, смеяться, играть со слоном. У каждого человека более 100 ресурсных состояний. Возьмите и напишите, что для вас доставляет определённую радость: запахи, звуки, музыка, друзья. Психика должна быть здоровой. Не будет здоровой психики — не будет ничего, — подытожила специалист.

В ходе опроса цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter 69% россиян пожаловались на повышение уровня стресса и тревожности. Каждый второй россиянин (52%) признался, что стал больше нервничать, а 17% отметили увеличение тревоги, но не критическое. Одновременно выросло количество россиян, желающих обратиться к психологу, — на 23% с февраля по март. По мнению психолога Колосовой, такие цифры объясняются чувством неопределённости у людей.