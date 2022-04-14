Названа причина тревоги у подавляющего большинства россиян

Ситуация тревожности вызывается неопределённостью, а сейчас люди живут именно в таком мире, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Светлана Колосова. По её словам, психика человека устроена так, что всегда необходима определённость. Так она прокомментировала новость о том, что 69% россиян в ходе опроса цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter пожаловались на повышение уровня стресса и тревожности.

Когда мы понимаем, что происходит и что делать, мы становимся более счастливыми. Выделяются определённые гормоны, которые нас успокаивают. Мы лучше спим, больше улыбаемся, меняется отношение. Нужно понять, что ты принимаешь ситуацию существующей реальности, как действительную. Ты ждёшь, что она вот-вот изменится и наступит покой, приедет рыцарь на белом коне. Сейчас мысли о том, что нужно переждать, затаиться — не рабочие, — объяснила психолог.

Специалист рекомендовала не читать все новости и не пытаться в них разбираться. По её мнению, в стрессовые времена необходимо «жить в трёх плоскостях», а именно думать о будущем и думать о том, как улучшить свою жизнь, понимать, что можно сделать здесь и сейчас для стабилизации жизни и определить, что нужно сделать для уменьшения потерь.

Согласно результатам опроса, каждый второй (52%) признался, что стал больше нервничать, а 17% отметили увеличение тревоги, но не критическое. Одновременно выросло количество россиян, желающих обратится к психологу, — на 23% с февраля по март.

Ранее Колосова в беседе с NEWS.ru рассказала, что повышенная напряжённость, возникающая в обществе во время политических конфликтов, может вызвать беспокойство в рабочем коллективе и оказать влияние как на сотрудников, так и на всю организацию в целом. Специалист считает, что в этом году к базовому уровню тревоги, который уже повысился из-за последствий коронавируса, добавляется политическая тревога.