Психолог назвала признаки повышенной тревожности в коллективе

Повышенная напряжённость, возникающая в обществе во время политических конфликтов, может вызвать беспокойство в рабочем коллективе и оказать влияние как на сотрудников, так и на всю организацию в целом. Психолог Светлана Колосова назвала NEWS.ru признаки повышенной тревожности, на которые следует обратить внимание.

Специалист считает, что в этом году к базовому уровню тревоги, который уже повысился из-за последствий коронавируса, добавляется политическая тревога. Беспокойство по поводу текущих событий заставляет людей чаще читать новости и заходить в социальные сети из-за желания быть в курсе. Однако из-за невозможности повлиять на ситуацию у граждан могут возникнуть психологические проблемы.

Невозможно быть невовлечённым в мировые события, но при этом также важно заботиться как о своём ментальном здоровье, так и о ментальном благополучии своих сотрудников, — заявила она.

Также стоит обратить внимание на ситуацию, когда работники не справляются с привычным объёмом работы, часто опаздывают или задерживаются, либо, наоборот, начинают страдать трудоголизмом.

Ещё один признак — отказ от участия в собраниях и даже в совместных обедах. При этом в коллективе могут образовываться группировки, воинственно настроенные по отношению друг к другу, обостряться межличностные конфликты.

В случае изменений в компании, например, сокращений, любой уход руководителя на встречи может порождать волну беспокойства. Работники будут бояться писать заявление на отпуск, замалчивать свои проблемы, а некоторые начнут обновлять резюме.

Неуверенность в завтрашнем дне может проявляться в том, что сотрудники начнут саботировать выполнение своих задач, делать работу формально, причём так, как это было несвойственно им в «мирное время». У некоторых будет наблюдаться потеря уверенности в своих силах.

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