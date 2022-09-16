Россиянам предложили купить новый iPhone 14 по предоплате в 100% «Известия«: »М.Видео-Эльдорадо» и МТС предложили россиянам iPhone 14 по предоплате в 100%

Фото: PhoneArena.com

Группа «М.Видео-Эльдорадо», объединяющая две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники, и мобильный оператор МТС предложили россиянам приобретать новый iPhone 14 от компании Apple по предоплате в размере 100%. Об этом пишут «Известия». Смартфоны новой серии в США представили 7 сентября.

Российские продавцы начали предлагать своим клиентам приобрести новые iPhone 14, но на непривычных условиях: по полной предоплате и со сроком доставки до 120 дней. Предполагается, что устройства ввезут в страну по параллельному импорту, — сообщает издание.

Информацию подтвердили в пресс-службе МТС. При этом цена на самую младшую модель нового поколения iPhone составляет у ритейлера 85 тысяч рублей. «Известия» отмечают, что аналогичные условия предлагают и в «М.Видео-Эльдорадо».

Ранее в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сообщали РИА Новости, что россияне могут оформить предзаказ на новый смартфон от Apple с частичной предоплатой при помощи виртуального персонального сертификата на сумму 50 тысяч рублей. Теперь предложение оформить сертификат отсутствует. купить смартфон можно, предварительно полностью оплатив его или оформив рассрочку и кредит.

Продажи iPhone 14-го поколения в России должны начаться 1 января 2023 года.

Ранее в пресс-службе МТС сообщили, что число оплаченных предзаказов на cмартфоны новой линейки iPhone 14 в России превышает показатели 2021 года в два с половиной раза. Чаще всего покупатели выбирают версии Pro и Pro Max, на которые приходится более 70% предзаказов, а реже всего — базовый iPhonе 14. Самый популярный цвет — фиолетовый.