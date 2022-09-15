Россияне заказали в 2,5 раза больше новых iPhone, чем год назад

Фото: apple.com/iphone-14

iPhone 14

Число оплаченных предзаказов на cмартфоны новой линейки iPhone 14 в России превышает показатели 2021 года в два с половиной раза, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС. Чаще всего покупатели выбирают версии Pro и Pro Max, на которые приходится более 70% предзаказов, а реже всего — базовый iPhonе 14. Самый популярный цвет — фиолетовый.

На текущий момент у нас в 2,5 раза больше оплаченных предзаказов, чем было годом ранее за аналогичный период времени, — сообщили в МТС.

В пресс-службе добавили, что стараются сделать все, чтобы новые смартфоны оказались на полках магазинов как можно скорее.

В «Ситилинк» сообщили, что за пять дней с момента открытия предзаказа самой популярной моделью стал iPhone 14 Pro Max: количество заявок на эту модель оказалось на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro, и в четыре раза больше, чем на iPhone 14.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос на смартфоны в рамках ожиданий компании. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что предзаказы на новые смартфоны поступают в количестве, сопоставимом с уровнем 2021 года.

Ранее ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял, что покупка iPhone 14 в России станет «налогом на глупость или на роскошь» из-за запредельно высоких цен на фоне параллельного импорта. Эксперт подчеркнул, что базовые модели нового смартфона Apple 14 и 14 Plus представляют собой скорее очень дорогой iPhone 13.