Покупку iPhone 14 в России назвали «налогом на глупость» IT-эксперт Муртазин назвал покупку iPhone 14 в России «налогом на глупость»

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Покупка iPhone 14 в России станет «налогом на глупость или на роскошь» из-за запредельно высоких цен на фоне параллельного импорта, заявил NEWS.ru ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт подчеркнул, что базовые модели нового смартфона Apple — 14 и 14 Plus — скорее очень дорогой iPhone 13.

Если мы говорим про базовые модели — 14 и 14 Plus — впервые Apple не обновила процессор и оставила старый. Пошли на удешевление, поставили китайскую память. Фактически, в чуть-чуть измененном виде, нам продают iPhone 13 по очень высокой цене. Если говорить про 14 Pro и 14 Pro Max — запредельно высокие цены, особенно в Европе. €1300-1450 в Германии, например, — рассказал IT-специалист.

Старшую линейку Pro и Pro Max Муртазин назвал люксовыми аппаратами с незначительными обновлениями, давно известными поклонникам Android — уступающей конкурентам системой камер, спрятанными не в «челке», а в экране, технологией Always on Display, созданной лет 10 назад.

Впервые камеры спрятаны не в «челке», а в экран, причем это сделано еще пять лет назад на Android. По сути, мы видим незначительные обновления и значительный рост цены. Не думаю, что PRO-модели в условиях мирового кризиса будут пользоваться спросом. Сегодня в Европе, в мире и РФ самый популярный iPhone 11. C его уходом будет 12-й. Соответственно, тенденция — минус два поколения и базовый iPdone за счет дисконта начинает продаваться хорошо, — добавил эксперт.

По мнению Муртазина, 14-й iPhone в первый год ждут вялые продажи из-за мирового кризиса, а наладится ситуация к концу 2023-го или к началу 2024-го. По его словам, все дело в слишком высоких ценах, из-за которых привычный образ жизни людей рушится.

Мне кажется, что в РФ надо быть очень большим поклонником Apple, чтобы купить iPhone, учитывая все ограничения. Нельзя нормально оплатить сервисы, а без них пользоваться iPhone практически невозможно. Не работает Apple Pay, нельзя установить банковские приложения, невозможно купить платные приложения. Цены по параллельному импорту — это запредельно много. Налог на глупость, на роскошь, — подытожил Муртазин.

Накануне Apple продемонстрировала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами в ходе онлайн-презентации на YouTube. В список новшеств смартфона линейки iPhone 14 Pro вошла функция Always-On Display, позволяющая гаджету отображать ограниченную информацию, в то время как телефон находится в спящем режиме.

Новый iPhone 14 попадет на рынок РФ по параллельному импорту, ранее заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Он уже сообщал, что продукция Apple включена в список параллельно импорта, а его действие планируется продлить до конца 2023 года.