Россиянам посоветовали, как не разориться на новогодних подарках

Жителям России дали совет, как не сильно разориться на новогодних подарках, но при этом порадовать своих близких. Гражданам необходимо заранее спланировать свой бюджет, искать выгодные предложения по кешбэку и избегать покупки косметических наборов, на которые перед праздниками делают большие наценки. Об этом РИА Новости рассказал основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

Заранее просчитайте количество людей, которым вы бы хотели сделать подарок, и бюджет, который готовы на это потратить. <...> на такие наборы (косметические) торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100% подойти адресату, — сказал Гужиков.

По его словам, нужно также заранее заняться мониторингом цен на предполагаемые подарки. Эксперт уверяет, что так точно можно выяснить, «взвинтил ли магазин цены на 50%, чтобы потом их на 25% понизить».

Гужиков напомнил и про кешбэк. Он советует хорошо исследовать мобильное приложение своего банка. По его словам, зачастую выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Поэтому нужно изучать все партнёрские акции и возможности для экономии.

Кроме того, Гужиков посоветовал сделать подарок своими руками. Так можно значительно сэкономить — ведь мастер-классы по изготовлению разнообразных изделий стоят не так уж и дорого, а близким будет приятно.

Ранее сообщалось, что россияне до конца 2021 года получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Соответствующие выплаты предусмотрены бюджетом.

По её словам, также возможны поощрения от региональных властей и работодателей. Речь идёт о детских новогодних подарках, помощи многодетным семьям и ветеранам.