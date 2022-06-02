Россиянам объяснили, как получить урожай без рассады Председатель Союза садоводов Туманов призвал сажать свеклу и морковь для сбора урожая

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Выращивание моркови

Если россияне не успели высадить рассаду до начала лета, они в любом случае могут посеять раннеспелые сорта с коротким сроком вегетации, чтобы успеть собрать урожай до осени, заявил председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов. Он уточнил, что к таким культурам относятся морковь, свекла, капуста кольраби, огурцы и кабачки, пишет «Радио 1».

И морковку, и свёклу, и капусту кольраби, и огурцы, и кабачки — практически все овощи можно вырастить и без рассады. И не бойтесь, что вы опоздали с посадками. Это никогда не поздно. Просто старайтесь выбирать раннеспелые сорта — с коротким сроком вегетации. Потому что другие сорта могут не успеть дать урожай, если осень окажется холодной, — заверил Туманов.

Он также добавил, что различную зелень, например укроп, базилик и листовую горчицу, можно высаживать на протяжении всего лета. Туманов посоветовал россиянам сеять ее «конвейером», чтобы каждую неделю созревал новый салат. По его словам, полюбившуюся россиянам японскую редьку дайкон пока рано высаживать.

Потому что если вы сеете большинство сортов редьки и дайкона весной, как правило, она уходит в стрелку. А если сеять где-то с 20–30 июня, то редька в стрелку не уходит и даёт нормальный корнеплод, — пояснил Туманов.

Ранее Туманов заявил: чтобы уберечь рассаду от ночных заморозков, можно накрыть свои растения пустой пятилитровой бутылкой с отрезанным дном или аквариумом. По его словам, флору можно укрыть специальным материалом. Он очень легкий, поэтому специальных конструкций не понадобится.