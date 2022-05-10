Россиянам объяснили, как говорить «нет» близким людям Психолог Батуева рассказала, как научиться говорить «нет» близким людям

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Психолог Ольга Батуева в беседе с NEWS.ru дала совет, как говорить «нет» близким людям и друзьям. По её словам, если человек не хочет говорить напрямую, то лучше найти нейтральную фразу. В случае если просят деньги в долг, то разумно будет сказать «Нет такой возможности», «Я планирую крупную покупку» или «Извини, пока не могу».

Возможно, человек обидится, но это к нему вопрос, а не к тому, кто отказывает. Мы не можем отвечать за чувства других людей. Почему для него так болезненно воспринимать то, что кто-то для него что-то не может дать, если мы говорим о взрослых людях? Многие говорят, что обида — это детская позиция, так как они чаще всего обижаются. На самом деле, под каждой обидой лежит злость, это замаскированное чувство злости, — сказала Батуева.

По её мнению, обида также является манипуляцией. В этой связи люди, которые отказывают по объективной причине, должны понимать, что ими, скорее всего, манипулируют.

Ранее психолог Андрей Иванчинов рассказал, что находящиеся в отношениях люди влюбляются в других, так как чувствуют неудовлетворённость своих потребностей. Он добавил, что в некоторых случаях человек начинает искать изъяны в своём партнёре, хотя психологические проблемы у него самого.