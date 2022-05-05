Психолог объяснил, почему люди в отношениях влюбляются в других Психолог Иванчинов: люди изменяют в отношениях из-за неудовлетворённых потребностей

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Находящиеся в отношениях люди влюбляются в других, так как чувствуют неудовлетворённость своих потребностей, заявил психолог Андрей Иванчинов. Он добавил, что в некоторых случаях человек начинает искать изъяны в своём партнёре, хотя психологические проблемы у него самого, пишет «РИАМО».

В каждом конкретном случае свои нюансы. Если говорить о проблеме в общем, то она заключается в том, что люди вступают в отношения для того, чтобы удовлетворить свои потребности разного характера. <...> Начиная от материальной поддержки, поиска заботы, любви, внимания, общения, заканчивая удовлетворением сексуальных потребностей и самореализацией в личных отношениях, — пояснил Иванчинов.

По его словам, многие люди с психологическими проблемами дополняют ими друг друга в отношениях. Психолог назвал это комплементарным методом подбора партнёра. Иванчинов считает, что в таких отношениях психологические проблемы обоих участников только усугубляются. При этом когда потребности человека не удовлетворяются, он начинает ошибочно думать, что проблема заключается не в нём, а в его партнёре.

Ранее психолог Жанна Абрамова заявила, что люди изменяют своим партнёрам в отношениях, так как им не хватает определённых жизненных качеств, которые может дать другой человек. Она подчеркнула, что партнёры обычно изменяют не ради секса, а чтобы «достроить себя».