Россиянам назвали способы, как защититься от спам-звонков Эксперт по безопасности Власов: не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защититься от спам-звонков, следует не отвечать на входящие с незнакомых номеров, посоветовал эксперт в области безопасности Александр Власов. В разговоре с «Москвой 24» он пояснил, что это самый действенный способ, но для некоторых людей воспользоваться им практически невозможно из-за работы или частого заказа доставок.

Первый способ самый жестокий — это не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Для некоторых, кто часто делает заказы в интернет-магазинах или должен общаться с людьми по работе, это практически невозможно. Но если вы пенсионер, не оформляете себе доставку, то лучше вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров, — отметил эксперт.

Также стоит изучить предложения мобильного оператора по защите от спама. Большинство из них оказывают такую услугу за дополнительную плату. Власов добавил, что спам-звонки поступают не только из-за украденных баз данных. По его словам, достаточно сгенерировать номера путем подставления чисел.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее сообщил, что депутаты Госдумы приняли законопроект об ужесточении ответственности за утечку биометрических данных. По его словам, авторами инициативы выступили спикер ГД Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.