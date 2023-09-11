Россиянам назвали случаи, когда нужно исправлять носовую перегородку Лор Фуки посоветовал исправить носовую перегородку при затруднении дыхания

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При искривлении носовой перегородки пациенты часто жалуются на затрудненное дыхание, слизь в носоглотке, синуситы, храп и лор-заболевания, рассказал врач-оториноларинголог Евгений Фуки. В беседе с РИАМО он подчеркнул, что консервативное лечение при таких симптомах может оказаться неэффективным, поэтому может потребоваться операция по исправлению перегородки, септопластика.

Модернизация хирургии радикально изменила положение дел и в оперативной оториноларингологии. Использование современного хирургического арсенала не только уменьшает травматичность воздействия, но и улучшает визуализацию, создает условия для его прицельности, — успокоил пациентов врач.

По словам лора, искривление перегородки может возникнуть из-за травм носа, особенностей роста костей лицевого черепа или из-за наследственной предрасположенности. Фуки подчеркнул, что раньше операции действительно были болезненными и не всегда приводили к необходимому результату, а после хирургического вмешательства приходилось «несколько дней лежать в больнице с окровавленной повязкой». Сейчас ситуация изменилась, септопластика является логичным выходом из ситуации. Врач добавил, что противопоказаниями являются беременность, обострения хронических заболеваний, острые инфекции и психические патологии.

Хирург Отари Гогиберидзе ранее предупредил, что операция по исправлению носовой перегородки не всегда решает проблему храпа. По его словам, у подобных проявлений достаточно много других причин, поэтому в ряде случаев требуется комплексное лечение.