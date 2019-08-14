https://static.news.ru/photo/653df638-bf24-11e9-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Роскачества назвали лучшие марки школьной формы. В исследовании приняли участие 28 торговых марок, из них 20 — российских производителей.

Объектом изучения стали пиджаки для мальчиков. Их проверили по 60 показателям качества и безопасности. Продукцию также исследовали на токсичность и гигиенические показатели. Приятным удивлением для специалистов стало сокращение использования некачественных тканей.

Как отметили в Роскачестве, более 60% пиджаков были признаны удовлетворяющими всем заявленным требованиям. В прошлые годы этот показатель был значительно ниже. У 11 из 28 торговых марок были выявлены несоответствия требованиям регламента безопасности: Zara Kids, H&M, BTC, Choupette, TILLI STILLI, «Класс и К», OLMI, Silver Spoon, Bosser и других. Лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт». Они не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества. По словам экспертов, продукция всех торговых марок оказалась устойчива к стирке, поту, дождевой и дистиллированной воде, а также к глажению и сухому трению.

Ранее, как писал News.ru, Росконтроль протестировал куриный шашлык брендов «Мираторг», «Петелинка», «Д», «Карусель», «Троекурово», «О'Кей» и Selgros. Большая часть образцов попала в чёрный список. Шашлыки «Петелинка» и «Мираторг» были признаны самыми качественными.