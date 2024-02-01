Россиянам назвали два фактора, нарушающие сон Эндокринолог Павлова: алкоголь и контроль за временем мешают нормальному сну

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Алкоголь и наблюдение за часами портят качество сна, написала эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале. Эксперт привела результаты исследований, согласно которым алкоголь может сократить время засыпания, но разрушает архитектуру сна.

Алкоголь действительно сокращает время засыпания, но при этом разрушает нормальную архитектуру сна, сокращая продолжительность фазы быстрого движения глаз. Именно во время этой фазы мозг обрабатывает полученную за день информацию, показывает нам сновидения и готовит к пробуждению. Если фаза сокращается, качество сна падает, — пишет Павлова.

Кроме того, по ее словам, постоянный контроль оставшегося на сон времени не помогает заснуть, а, напротив, вызывает непроизвольное нервное напряжение и нагружает мозг, что усугубляет симптомы бессонницы. Врач привела слова ученых, которые советуют убрать часы из спальни и на период сна отложить подальше смартфоны.

Ранее клинический психолог Татьяна Метелева заявила, что бессонница, галлюцинации, нарушения сна и бред являются основными признаками психического нездоровья. Специалист подчеркнула, что при ментальных проблемах беспокоящие мысли могут мешать уснуть вплоть до самого утра.