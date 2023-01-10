Россиянам напомнили правила первой помощи при обморожениях Роспотребнадзор: согревать обмороженные участки тела можно только в слегка теплой воде

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При обморожении, которое можно определить по онемению, жжению и покраснению тканей, следует немедленно уйти с холода в тепло, снять холодную одежду и постепенно согреть пораженные участки тела в слегка теплой воде, сообщают СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. Ее температура не должна превышать 36 градусов, уточнили в ведомстве. В случае, если кожа твердеет и покрывается волдырями, следует немедленно обращаться к врачу. Если этого не происходит, можно сделать поверхностный массаж пораженной области, который поможет работе кровеносных сосудов, а также на 15-20 часов наложить на нее теплоизоляционную повязку.

В Роспотребнадзоре предупредили, что кожу при обморожении ни в коем случае нельзя растирать снегом, так как это опасно и может увеличить площадь поражения тканей. Согревать обмороженные участки тела также нельзя горячей водой, близостью огня или батареи. Растирать кожу спиртом или водкой также запрещено.

В ведомстве рассказали, что в группе риска по обморожению находятся дети и пожилые, а также люди в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное на самом деле не помогает согреться. а лишь создает иллюзию тепла. Алкоголь приводит к потере чувствительности и пьяный человек может не заметить обморожения.

Терапевт Инна Бобыкина ранее рассказала, что обмороженные нос, уши, пальцы рук и ног лучше всего начать мыть холодной водой, постепенно поднимая температуру. Она добавила, что типичными признаками обморожения являются онемение и боль в конечностях, а если кожа на этих участках сначала покраснела, потом побелела, то кровь к ним уже не поступает, что является нехорошим симптомом. Еще хуже, если кожа начала темнеть.