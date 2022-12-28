Терапевт рассказала, что делать при обморожении Терапевт Бобыкина заявила, что при обморожении конечности нужно согревать постепенно

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Обмороженные нос, уши, пальцы рук и ног лучше всего начать мыть холодной водой, постепенно поднимая температуру, заявила NEWS.ru врач-терапевт Инна Бобыкина. Она добавила, что типичными признаками обморожения являются онемение и боль в конечностях, а если кожа на этих участках сначала покраснела, потом побелела, то кровь к ним уже не поступает, что является нехорошим симптомом. Еще хуже, если кожа начала темнеть.

Согревать нужно постепенно, можно помыть прохладной комнатной водой, потом постепенно повышать температуру на градус в течение нескольких десятков минут. Если конечность потемнела, почернела, то обязательно к врачу, чтобы избежать омертвения и некроза, — заявила она.

Врач также посоветовала для профилактики обморожения обеспечить сухое тепло — надеть варежки, сухую обувь. Если она промокла, то зайти в помещение и на время снять ее, надеть сухие носки, теплые, прекратить воздействие холода.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. Врач добавил, что обморожение не всегда удается распознать. По его словам, кожа на улице начинает бледнеть, а в помещении краснеет.