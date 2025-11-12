Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:32

Россиянам рассказали, какого святого нужно почитать 12 ноября

Депутат Иванов: 12 ноября нужно чтить владыку Агафангела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12 ноября православные отмечают день памяти святого Агафангела, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, пример митрополита вдохновляет на милосердные поступки и укрепляет добрые намерения.

В этот памятный день, 12 ноября, когда мы вспоминаем об открытии честных мощей владыки Агафангела, каждый православный человек должен задуматься о силе веры и стойкости духа. Святитель прошел через тяжелейшие гонения за веру, но не отрекся от Христа, являя пример истинного исповедничества для всех нас. У раки со святыми мощами мы можем и должны молиться о самом главном: о даровании крепости духа в наши неспокойные времена, сохранении веры в наших сердцах и сердцах наших детей, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в лице Агафангела верующие видят пример пастырского служения и беззаветной любви к Родине. По его словам, в молитвах к священноисповеднику люди находят утешение и обращаются к нему с просьбами о защите родины.

В нынешнее сложное время как никогда важно обращаться к помощи таких святых, которые прошли через испытания и сохранили веру. Пусть их молитвы укрепляют нас в добродетели, помогают нам быть лучше и милосерднее, объединяют наш народ для преодоления любых трудностей. Это наш духовный долг — чтить память таких подвижников и в своей жизни следовать их заветам, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Вадим Куров заявил, что Бог испытывает людей через трудности, которые посылает им для их духовного роста. По его мнению, цель Всевышнего — направить людей к истинному спасению.

депутаты
молитвы
православие
святые
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
